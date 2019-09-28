طريقة عمل الجلاش المحشي كنافة

الجلاش من الحلويات الخفيفة والمفضلة في المطبخ العربي لذلك يقدم إليكي موقع "هُن" طريقة عمل الجلاش بالكنافة حسب وصفة الشيف نجلاء الشربيني على فضائية "سي بي سي سفرة". مقادير الجلاش بالكنافة لفة من الجلاش ربع كيلو من الكنافة زبيب نصف كوب من السكر البودرة كوب من السمن كوبان من السيرب "الشربات" Advertisements طريقة تحضير الجلاش بالكنافة نضع ملعقتان كبيرتان من السمنة في طاسة على النار ثم نقوم بتحمير الكنافة بها نضيف الزبيب ومعلقتان من السكر إلى الكنافة ثم نقوم بحشو الجلاش بخليط الكنافة ثم ندهن الجلاش بالسمن وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة نسقي الجلاش بالسيرب بعد خروجه من الفرن ويقدم ساخنا.

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