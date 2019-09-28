أطعمة تساعد على التركيز خلال المذاكرة

بداية العام الدراسي الجديد، يعد من الأمور الصعبة التر تواجهها الأمهات مع أولادهن بسبب صعف التركيز، وابتاعدهم عن المذاكرة وتحصيل الدروس، طوال أشهر الإجازة، فضلًا عن عدم ضبط مواعيد النوم، التي تؤثر بالتأكيد على معدل تركيزهم.

وإليكٍ بعض الأطعمة التي تساعد على التركيز خلال المذاكرة، حسبما ذكرتها الدكتورة نورا حسب الله، أخصائي التغذية العلاجية، لـ "هن"

التفاح

يعتبر على قائمة الأغذية التى تساعد على تحسين أداء الذاكرة، وذلك لاحتوائها على مادة "الكرسيتين" التي تعمل على حماية الإنسان من فقد الذاكرة، إضافة لاحتوائه على مقدار كبير من فيتامين "ج" الذي يساعد في زيادة القدرة العقلية.

صفار البيض

له قدرة كبيرة على تحسين الذاكرة، إضافة إلى أنه يعمل على تحسين الصحة العقلية والذاكرة، كما أنه يكون داعما للتركيز.

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الأفوكادو

من الأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة المخ.

البنجر

له العديد من الفوائد التي تجعله يدخل في الأكلات بشكل يومي، وذلك لأنه يعمل على تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها.

السبانخ

تحتوي على وفرة من "أوميجا 3"، التى تعمل على تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل كبير، كما انها تعمل على تغذي المخ وتعزز أداءه ومهامه.