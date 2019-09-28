بعد ظهورها في ختام الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ظهر الفنان محمد هنيدي مرتديا بذلة كلاسيكية برفقة زوجته عبير الأسعد، التي ارتدت فستانا لامعا.

ظهور زوجة محمد هنيدي، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه والوقوف بجواره في الأعمال الفنية.

"هنيدي" تزوج من "عبير" في العام 1999، بعد لقاء سريع معها في منزل أحد الأصدقاء، ليقرر بأن تكون شريكة حياته، لينجب منها أبنائه الثلاثة "فاطمة وفريدة وأحمد".

ويرصد "هن" أبرز اللقطات التي جمعت بين "هنيدي" وزوجته:

كلمات رومانسية.. في عيد زواجهما

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ففي عيد زواجهما الماضي الـ19، والذي يأتي في شهر نوفمبر من كل عام، نشر "هنيدي" صورة برفقة زوجته، معلقا عليها، "عيد جوازنا النهاردة.. كل سنة وأنتي طيبة يا روحي".

دعم في حفل افتتاح مسرحية "3 أيام في الساحل"

وفي حفل افتتاح مسرحية الفنان محمد هنيدي، "3 أيام في الساحل"، حرصت "عبير" على التواجد رفقة زوجها، لدعمه ومساندته في الافتتاح.

ظهور عائلي.. في أحد الأفراح

وفي فرح لنجل أحد رجال الأعمال، ظهر الفنان محمد هنيدي، برفقة زوجته وابنتيه وابنه، في صورة عائلية، التي تفضل الابتعاد عن وسائل الإعلام.