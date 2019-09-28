بالصور.. إطلالات الثنائيات في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ثنائيات ذات طابع خاص، لفتن الأنظار خلال مشاركتهم، في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المنعقدة حاليا، بمحافظة البحر الأحمر.

"الوطن" رصد أبرز "الثنائيات" في "الجونة السينمائي"، خلال الفقرات التالية:-

الفنان محمد هنيدي وزوجته

خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ظهر الفنان محمد هنيدي مرتديا بدلة سوداء وببيون، وزوجته مرتديه فستان لامع ذات فاتحة جانبية.

حسام غالي وزوجته

جاءت إطلاله حسام غالي لاعب النادي الأهلى السابق علي الريد كاربت مرتديا بدلة سوداء وببيون، بينما إرتدت زوجته فستان باللون الأبيض بدون أكمام ذو فاتحة هوليود.

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آسر ياسين وزوجته

ظهر أسر ياسين وزجته علي الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة مرتديا بدلة سوداء، زوجته بفستان سيلفر لامع بدون أكمام بفتحة جانبية

إنجي وجدان وزوجها في ختام الجونة

جاءت طلت الفنانة إنجي وجدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان باللون الزهرى طويل أوف شولدر، وحقيبة يد باللون الفضي، بينما ظهر زوجها مرتديا بدلة سوداء و ببيون.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.