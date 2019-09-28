التونسية سلمى المولهي أول عربية في المكتب التنفيذي لاتحاد التنس الدولي

انتُخِبَت التونسية سلمى المولهي القيزاني، مساء اليوم، في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتنس للفترة من عام 2019 حتى 2023.وبذلك أصبحت المولهي، رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، أول عربية وإفريقية تسجل حضورها في هذا الهيكل الدولي.
وحققت المولهي، إنجازات مهمة في عالم الكرة الصفراء وقدمت برامج لتطوير اللعبة، كما قدمت دراسات من أجل مستقبل أفضل للتنس النسائي في الوطن العربي، وهو ما جعلها تحتل المركز الثامن في انتخابات الاتحاد الدولي للتنس، من جملة 29 مرشحًا لعضوية الاتحاد الدولي.
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