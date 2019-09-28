بعد رقصها في حفل عمرو دياب.. شيرين رضا بالأسود اللامع في ختام الجونة

تألقت الفنانة شيرين رضا، على السجادة الحمراء، اليوم، خلال فعاليات الحفل الختامي، لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.

وظهرت "رضا" بفستان أسود "كت" قصير، مخطط بخطوط سيلفر لامعة، كما اعتمدت على شعر كلاسيكي مرفوع، مع مكياج بألوان الروز الهادئة.

وارتدت الفنانة حذاء أسود لامع، وحقيبة سيلفر، مع أقراط طويلة ألماسية.

شيرين رضا ترقص على نغمات عمرو دياب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الفنانة شيرين رضا، وهي ترقص على أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب، خلال الحفل الغنائي الذي يحييه في مدينة الجونة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت شيرين رضا، وهي مرتدية فستانا أسود قصير، وترقص على الأغنية، وتشاور على نفسها "أنا أنا".

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وكانت أغنية "يوم تلات" قد أثارت الجدل حول الثلاث فتيات اللاتي تحدثت عنهن، فقالوا عن السمرا إنها (زينة عاشور) زوجته، والبيضاء (شيرين رضا) زوجته السابقة، وأما أم روح حلوة فهي (دينا الشربيني).

ويذكر أن شيرين رضا علقت خلال لقائها مع برنامج The Insider المذاع عبر فضائية Dubai one، على الضجة التي أثيرت حول الأغنية، قائلة: "الأغنية حلوة، مظنش اللي لحن وألِّف كان عارف إن هيحصل كدة فيها، وأول واحدة بعتت لي الصور اللي عاملينها علينا، هي دينا الشربيني نفسها، والميمز، اللي بيعملوها على الأغاني، شربات، والناس بجد دمهم خفيف جدا".

ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.