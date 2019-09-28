إطلالات الفنانين في ختام مهرجان الجونة.. هاني عادل "كاجول" ومحمد هنيدي بـ "بدلة كلاسيك"

ظهر بعض الفنانين في ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي يعقد حاليا بأزياء بعضها تقليدي وبعضها غريب.

هاني عادل

ظهر الفنان هاني عادل بإطلالة غريبة، حيث ارتدى بدلة لونها رمادي فاتح، على "تيشرت" أبيض، وحزام أسود، و"كوتشي" أبيض، وارتدى سلسلة طويلة، مع خاتم فضي في يده اليسرى، حيث ظهر في لوك "كاجوال" أكثر من كونه كلاسيكي.

شادي ألفونس

ظهر الفنان شادي ألفونس ببدلة كحلية اللون، مع "ببيون" أسود، وقميص أبيض، في إطلالة كلاسيكية.

خالد الصاوي

أطل الفنان خالد الصاوي ببدلة لونها كحلي، وارتدى قميص أبيض، مع ربطة عنق كحلي، وحزام أسود، وحذاء أسود كلاسيكي.

هادي الباجوري

ظهر الفنان هادي الباجوري ببدلة سوداء اللون، مع "ببيون" أسود، وقميص أبيض، وحذاء أسود كلاسيكي.

محمد عز العرب

ظهر مدير التصوير محمد عز العرب، زوج الفنانة أيتن عامر ببدلة سوداء، وقميص أبيض، مع "ببيون" أسود، وحذاء كلاسيكي أسود اللون.

يوسف عثمان

ظهر الفنان الشاب يوسف عثمان ببدلة غير مكتملة، حيث ارتدى صديري بدلة، لونه رمادي فاتح، على قميص أبيض، وحزام أسود.

حسام غالي

ظهر لاعب كرة القدم المعتزل حسام غالي، ببدلة سوداء اللون، وقميص أبيض، مع "ببيون" أسود، وحذاء أسود كلاسيكي.

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محمد فراج

ظهر الفنان الشاب محمد فراج، ببدلة سوداء، على قميص أبيض، وحذاء أسود كلاسيكي، ولم يرتدي ربطة عنق أو "ببيون".

سيد رجب

ارتدى الفنان سيد رجب بدلة غريبة الشكل، جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، مع قميص أبيض، "ببيون" أسود، وحذاء كلاسيكي لامع أسود اللون.

هاني رمزي

أطل الفنان هاني رمزي ببدلة كلاسيكية، سوداء اللون، على قميص أبيض، و"ببيون" أسود، وحذاء أسود لامع كلاسيكي.

آسر ياسين

ظهر الفنان آسر ياسين ببدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض، وربطة عنق سوداء، وحذاء كلاسيكي أسود.

محمد هنيدي

ظهر الفنان محمد هنيدي ببدلة سوداء، على قميص أبيض، و"ببيون" أسود، كما ارتدى خاتم بيده اليمنى.

ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.