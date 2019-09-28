الامارات | الشباشب البلاستيكية ترفع خطر الإصابة بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشباشب البلاستيكية ترفع خطر الإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر الخبير الألماني رالف ديكمان من أن الشباشب البلاستيكية التي تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل «الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات»، تتسبب في تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.
وأوضح خبير سلامة المنتجات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني أنه مع تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة، وتتوغل في الجلد عبر المسام المفتوحة.
وأضاف ديكمان أنه يمكن التعرف الى هذه المواد الضارة من خلال انبعاث رائحة «حلوة» نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.
ولتجنب هذا الخطر لا يجوز شراء الشبشب من مصادر غير معروفة، بل من ماركات تمتاز بالجودة وتتمتع بالسمعة الطيبة.
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