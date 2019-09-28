الامارات | إسبانيا تختار الشارقة ضيف شرف معرض «ليبر» الدولي للكتاب 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تختار الشارقة ضيف شرف معرض «ليبر» الدولي للكتاب 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إمارة الشارقة، لرفع علم الدولة في واحد من أكبر معارض صناعة المعرفة والكتاب في العالم، حيث أعلنت العاصمة الإسبانية مدريد اختيار الإمارة ضيف شرف فعاليات معرض «ليبر» الدولي للكتاب 2019، الذي يقام خلال الفترة من 9 وحتى 11 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 450 مؤسسة وداراً من 51 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد، أول من أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد، كشفت فيه اللجنة المنظمة للمعرض أن اختيار الشارقة يأتي نظير جهودها الثقافية، ودورها في دعم صناعة الكتاب على المستويين العربي والعالمي، وأكدت اللجنة أن تكريم الشارقة بهذا اللقب يأتي استكمالاً لاحتفاء العالم بمشروعها الحضاري، الذي قاده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوج الإمارة «عاصمة عالمية للكتاب 2019» من قبل اليونسكو.

عقد المؤتمر بحضور رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وسفير الدولة لدى إسبانيا، ماجد السويدي، ومدير عام أرض المعارض في مدريد، إدواردو لوبيز بويرتاس، ورئيس اتحاد الناشرين في إسبانيا، ميغيل باريرو، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والعربية.

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وتخصص الشارقة في المعرض جناحاً لمختلف المؤسسات والمبادرات الثقافية في الإمارة، تؤكد خلالها رؤيتها بتقديم التجربة الثقافية الإماراتية والعربية في مختلف مراكز صناعة المعرفة بالعالم، حيث تتبنى الشارقة مشروعاً يستند إلى الكتاب في تحقيق نهضتها وتواصلها الحضاري من مختلف ثقافات العالم.

وخلال كلمة له، أوضح أحمد بن ركاض العامري أن الجغرافيا لا يمكن أن تتحرك من مكانها، لكن المعرفة تسهم في مدّ جسور التلاقي والتواصل، لافتاً إلى أن حضور إمارة الشارقة كضيف شرف على المعرض، يعدّ بمثابة تأكيد أن الكتاب هو النافذة التي تكشف حجم المشترك بين شعوب العالم وحضاراته.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «عرفنا مدريد من روايات وقصائد أدبائها، وتجولنا في شوارعها، وجلسنا في حدائقها، فالقراءة تجربة عيش، وليست مطالعة لعبارات وجمل، خلال حضور الشارقة سنقرأ لوركا بالعربية، وتقرأون المتنبي بالإسبانية، وستفتح الإمارة من خلال هذه المشاركة نافذة للاطلاع على المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، حيث سيتعرف الجمهور إلى أدبنا، من خلال 70 كتاباً مترجماً من اللغة العربية إلى الإسبانية، لكتّاب ومبدعين وشعراء إماراتيين وعرب».