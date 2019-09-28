الامارات | أفراح بن نشيرة وبن قمشة العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن نشيرة وبن قمشة العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من حمد العيينة بن نشيرة العامري إلى كريمة أحمد سهيل قمشة العامري، وحمد مبارك سهيل بن قمشة العامري إلى كريمة سالم محمد حربي العامري. كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة اليحر بمنطقة العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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