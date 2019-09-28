الامارات | أفراح الهناوي والفلاحي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة سعيد خلفان سعيد الهناوي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها سيف إلى كريمة محمد عيسى فرج الفلاحي، وذلك بقاعة الظاهر للأفراح في العين. حضر الحفل عدد من شيوخ القبائل وأعيان قبيلتي الهناوي والفلاحي، الى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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