الامارات | «شباب القلب».. ماراثون صحي يستقطب 3000 مشارك

شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القلب».. ماراثون صحي يستقطب 3000 مشارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مبادرة «أستر للمتطوعين»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ماراثون «شباب القلب» الأول، احتفالاً باليوم العالمي للقلب، ولتسليط الضوء على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، للحفاظ على صحة القلب. وشارك في سباق الـ10 كيلومترات أكثر من 3000 مشارك.

ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، يعاني نحو 30% من سكان الإمارات أمراض القلب، والتي ترتبط غالباً بأسلوب الحياة، وعادات الأكل غير الصحية، لذا تهدف دولة الإمارات كجزء من رؤيتها 2021، إلى الحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضمان حياة مديدة وصحية لمواطنيها.

يذكر أن برنامج «أستر للمتطوعين» هو إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، ونجحت في لمس حياة أكثر من مليون شخص. ويقام ماراثون «شباب القلب» في أرجاء مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي والهند، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

- ماراثون «شباب

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القلب» يقام في

أرجاء مختلفة من دول

مجلس التعاون

الخليجي والهند.