الامارات | فعاليات ثقافية لـ «كلمة» في اليوم العالمي للترجمة

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية لـ «كلمة» في اليوم العالمي للترجمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً باليوم العالمي للترجمة، الذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام؛ ينظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، ندوة بعنوان «دعم المترجمين في العالم العربي، مشروع كلمة أنموذجاً»، يتحدث فيها د. ثناء عباس، المحاضرة في اللغة والثقافة العربية بجامعة السوربون أبوظبي، والإعلامي طارق راشد، الباحث ومعد البرامج بتلفزيون أبوظبي، وتدير الندوة مليحة العبيدلي.

وتناقش الندوة، التي تقام بعد غد الإثنين، في قاعة روبير دو سوربون بجامعة السوربون أبوظبي، التحديات الخاصة بالترجمة في العالم العربي، والصعوبات التي تواجه المترجمين والمشروعات العاملة في هذا المجال، وكيفية إيجاد حلول لها.

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وينظم مشروع «كلمة» على هامش الندوة معرضاً لبيع الكتب بخصومات تصل إلى 80% على أحدث الإصدارات. كما ينظم، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية في إمارة أبوظبي، عدداً من معارض بيع الكتب المخصصة للموظفين في هذه المؤسسات، بخصومات تصل إلى 80%، وذلك في الأماكن التالية: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية مدينة أبوظبي، هيئة أبوظبي للإسكان، شركة بترول أبوظبي الوطنية(أدنوك)، مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وجامعة السوربون أبوظبي، ومدرسة حمدان بن زايد.

وبمناسبة اليوم العالمي للترجمة أيضاً؛ ينظم نادي «كلمة» للقراءة نشاطين، أحدهما للأطفال في مدرسة حمدان بن زايد، ويتضمن قراءة قصص للأطفال باللغة العربية والصينية، والآخر جلسة ثقافية في معرض العين للكتاب لمناقشة كتاب «الشباب، العمر من منظور ثقافي» المترجم عن اللغة الإنجليزية لمؤلفه روبرت بوغ هاريسون.