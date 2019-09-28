للأمهات.. 10 نصائح تجعل طفلك يستيقظ باكرًا للمدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعاني الكثير من الأمهات من صعوبة إيقاظ الأطفال في الصباح الباكر للذهاب إلى المدرسة، ويبدأن في الصراخ والعصبية لدفع الطفل على النهوض من الفراش. لقراءة المزيد عن: 10 نصائح تجعل طفلك يستيقظ باكرًا للمدرسة.. اضغط هنــــــا.

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