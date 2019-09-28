في ختام الجونة.. أمينة خليل تلفت الأنظار بفستان أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

طلّت الفنانة أمينة خليل، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2019، إذ ارتدت فستانًا أحمر اللون، فضفاض وواسع، بدون أكمام. واتسمت بالبساطة التي تكمن في خامة الحرير، وجاء دون أي تطريزات أو نقوش.

كما اعتمدت أمينة خليل تسريحة شعر بسيطة مع مكياج هادئ غير متكلف، وإكسسوارات لامعة.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.