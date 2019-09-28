شاهد.. إطلالة أيتن عامر في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ظهرت الفنانة أيتن عامر بإطلالة سوداء في حفل ختام فعاليات فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

اعتمدت أيتن فستانًا بتصميم الـ A-line، ويأخذ هذا التصميم شكل الحرف "A" وهو شكل الجسد من أعلى وينسدل ليأخذ شكل هذا الحرف باللغة الإنجليزية.

واتسم الفستان بالنقوش الفضية اللامعة، وتنورة منفوشة ويأتي تصميم الفستان بقصّة على شكل حرف V عند العنق، واعتمدت على مكياج ترابي يتناغم مع لون وتصميم الفستان.اختارت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.

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