دينا الشربيني عن اسم دلعها: "محدش يعرفه غير واحد اسبشيال في حياتي"

داعبت الفنانة دينا الشربيني وسائل الإعلام الحاضرة لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ردت دينا على سؤال أحد الحاضرين على اسم دلعها، الذي تحب أن تُنادي به فردت قائلة، "ليا اسم دلع محدش يعرفه.. اللي بيقولهولي واحد سبيشيال في حياتي".

وتألقت الفنانة دينا الشربيني، على السجادة الحمراء، بختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت "الشربيني" بفستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، كما اعتمدت على المكياج الخفيف، والإكسسوار البسيط.

ووجهت رسالة للمصورين: "هتبهدولني ولا لا.. ما بعرفش اتصور"، في إشارة منها لما تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي في الإطلالتين اللتين ظهرت بهما في حفل الافتتاح والختام، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.