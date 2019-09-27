فساتين يسرا في مهرجان الجونة تراعي الحداد: "أولها وآخرها أسود وبالألوان في النص"

تألقت الفنانة يسرا، خلال حفل ختام الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أسود بسيط، "وان شولدر"، له فتحة ساق واسعة.

وحرصت الفنانة على ارتداء بنطلون من اللون نفسه أسفل الفستان، لتبدو بشكل أنيق للغاية، مع الشعر المنسدل، والأقراط الألماسية.

يسرا بالإسود في افتتاح الجونة

وتألقت الفنانة يسرا، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أسود لامع "تايبست".

وجاء الفستان مكشوف من الجهة العلوية، دون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر "ملمومة" وبسيطة، مع مكياج ترابي لامع، وأقراط من الألماس.

يسرا ترتدي الأسود حدادا على والدتها

كشف البحيري لـ"الوطن"، في تصريح سابق، أن الفنانة طلبت منه تصميم فستان أسود اللون، حدادًا على والدتها التي توفت مؤخرًا.

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يسرا بالفساتين الملونة في منتصف فعاليات الجونة

على الرغم من تعمد يسرا الظهور بالأسود، خلال حفلتي الافتتاح والختام، إلا أنها تألقت في المنتصف خلال تواجدها بالجونة، بفساتين وإطلالات ملونة، فضلا عن مشاركتها بالـ after party.

ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.