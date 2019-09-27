ياسمين رئيس بإطلالة ذهبية في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
خطفت ياسمين رئيس الأنظار بإطلالة ذهبية لامعة على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
ياسمين ارتدت فستانًا طويلًا ذا أكمام طويلة تميزت بالشراشيب المنسدلة باللون الذهبي، واتسم بخامة الدانتيل السوداء.
واعتمدت ياسمين على تصفيفه الشعر الكاريه لكن بطريقة غير مألوفة إلى حد ما، إذ تركت بعضه منسدلا ورفعت منتصفه إلى الأعلى.
ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد من نفس لون الفستان.
ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.
كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.
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