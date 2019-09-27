بالصور.. شيرين رضا بإطلالة ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تألقت الفنانة شرين رضا خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان قصير لامع باللون الأسود بدون أكمام، مزين بخطوط عرضية باللون الفضي، ومزين ببروش على شكل وردة باللون الفضي للامع عند منطقة الخصر.

واعتمدت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي الميتاليك، وحذاء "هاف بوت" باللون الأسود المرصع بالفضي، وتميز بكعب غير تقليدي على شكل دوائر متصلة.

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واختارت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف وترك الغرة على الجانبين بشكل عشوائي، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم بحجم كبير.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.