فستان قصير.. إطلالة دينا الشربيني في حفل ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد
تألقت الفنانة دينا الشربيني، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان قصير باللون الفوشيا، وتميز التصميم بقصة الكتف الرفيع الواحد، وذيل صغير منسدل من جانب واحد.
واختارت تصفيفه الشعر الويفي المرفوع والمنسدل للخلف، ومكياج ناعم بالألوان الترابية، وأكملت الإطلالة بكلاتش صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح بالألوان الأسود مزين برباط الكاحل.
ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.
كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.
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