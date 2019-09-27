بـ"الأبيض اللامع".. صبا مبارك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

خطفت صبا مبارك الأنظار خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، إذ ارتدت فستانًا بالألوان الأبيض اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد، وتداخل قماش باللون الفضي على جانب واحد من الأعلى، وتميز الموديل بقصة التنورة الواسعة، وقماش على شكل حذام عريض عند الخصر.

واختارت تصفيفه الشعر ذيل الحصان المنخفض، ومكياج ناعم بالألوان النيود.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.