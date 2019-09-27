بـ"البيبي بلو".. درة تخطف الأنظار في "ختام الجونة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

خطفت الفنانة درة الأنظار خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانًا باللون البيبي بلو المزين بحبيبات براقة باللون الفضي، بدون أكمام، واتسم الفستان بالكامل بالتطريزات، وزُين من عند منطقة الصدر بالريش الناعم، وإكسستنشن طويل من الخلف، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل كعكه، ومكياج بالألوان الترابية وأحمر شفاه نيود.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.