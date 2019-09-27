اختيار وتنسيق ألوان موسم الخريف الأكثر رواجاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - تتجه موضة ألوان خريف 2019 التي ظهرت في أسابيع الموضة العالمية أكثر للدرجات الجريئة والقوية، وقد مالت دور الأزياء ومدونو الموضة إلى المزج بينها بأسلوب غير متوقع مما سيغير مفهومك عن فن تنسيق الألوان الشتوية الفترة القادمة!

أكنت جريئة، مفعمة بالأنوثة، تعشقين الملابس الذكورية... بوسعك بسهولة اختيار وتنسيق ألوان الموسم الحالي الأكثر رواجاً مع كل لوك من السترة الجلدية الى التنورة الميدي المصنوعة من التول. فما هي الألوان الخمس الأكثر رواجاً للخريف؟





- البني البيج:

البني البيج



يليق هذا اللون بشتى ألوان السحنات والشعر وهو بالذات رائع على السمراوات ذوات الشعر البني ويعزز من جمالهن. الكثر من الدور أطلقت هذا اللون بستايلات ساحرة ومن النادر أن نرى دولاب يخلو منه في الخريف أساساً.



- الزهري الفوشيا:

الزهري



لعاشقات الألوان، اللون الفوشيا عشقكن الجديد لخريف 2019. فعلامة Jacquemus أطلقت معاطف بهذا اللون، فيما كارولينا هيريرا اختارت أن تمنحك قصات ذكورية بالفيشيا. أكنت ستدمجين هذا اللون في لوكاتك أو سترتدينه من الرأس الى القدمين، لا تفوتي ارتداء هذا اللون في الخريف



- الأحمر العنابي:

اللون الأحمر يترادف تماماً مع الخريف، أكان لأنه يوحي بألوان أوراق الأشجار أو بالعناب الذي يكثر حالياً. هذا اللون دافئ وساحر وثمة الكثير من القطع بالعنابي أطلقتها كوتش، توم فورد و Zimmermann بتدرج أحمر عميق غاية بالفخامة.



- البرتقالي الناعم:

البرتقالي الناعم



هذا اللون قدم حديثاً الى الخريف وهو تدرج لوني مفعم بالحيوية. اختاري التدرج البعيد عن النيون والأكثر زهواً من لون اليقطين، وهذا اللون سيضيف الحياة الى لوكك فوراً.



- الأخضر:

الأخضر



حين يأتي الأمر الى اللون الأخضر هذا الخريف، ليس ثمة قيود على تدرجاته. في الحقيقة، ستستمتعين بتنسيق لوكك بتدرجات مختلفة من الأخضر حتى مع بعضها البعض. ستجدين الكثير من هذا اللون لدى براندون ماكسويل وبلانسياغا.

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