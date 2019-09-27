اكسسوارات باللون الأخضر لإطلالة منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - الأزياء وحدها لا يمكن أن تجعل من الإطلالة مميزةـ حيث يتوجب على كلّ سيّدة اختيار اكسسوارات تناسب ملابسها وإطلالتها، مع ضرورة التركيز على اختيار الاكسسوارات التي تناسب شخصية السيّدة والابتعاد عن الاختيار العشوائي.

ولكي تتسم إطلالات في الموسم المقبل بالانتعاش والحيوية، قررنا أن نقدم لك اكسسوارات متنوعة باللون الأخضر، لتنتقي منها ما يناسب أسلوبك وإطلالتك، فهذا اللون المميز قادر على منحك الإطلالة التي تبحثين عنها.





حذاء من Jimmy Choo

حذاء من الجلد الأخضر من Jimmy Choo



هذا الحذاء المميز من Jimmy Choo من الضروري أن تقتنيه لموسم خريف 2019 المقبل، فقد صُنع من أجود أنواع الجلد وجاء باللون الأخضر الغامق، كما تميز بكعبه العالي المريح الذي بإمكانك اعتماده مع مختلف إطلالاتك سواء المسائية أو النهارية.

ننصحك باعتماده مع الفساتين السوداء الناعمة والخالية من التطريزات، أو تلك ذات الألوان الغامقة.





حقيبة صغيرة الحجم من Gucci

حقيبة يد صغير الحجم من Gucci



مع الإطلالات المسائية وفساتين السهرة الأنيقة يجب ألّا تتخلي عن هذه الحقيبة من Gucci، فقد جاءت بتصميم بسيط وأنيق، كما تميزت بسنسال من اللون الفضي أضفى على الحقيبة أناقة إضافية. ننصحك بتنسيقها في سهراتك المسائية واختاريها مع حذاء باللون الفضي.





نظارات شمسية من Loewe

نظارات شمسية مميزة من Loewe



لا تتردي في اختيار هذه النظارات الشمسية من Loewe، فتصميمها الزجاجي الجذاب ولونها الأخضر الفاتح سيجعلان من إطلالتك، إطلالة أنيقة ومميزة خاصة وأنها تتناسب مع الإطلالات الشبابية البسيطة.

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