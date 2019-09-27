إطلالات شبابية من وحي عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - يتمتع النجم المصري عمرو دياب بشهرة واسعة ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي بأكمله، فشهرته منذ بدأ الغناء تخطت الكثير من الفنانين العرب ليصبح ذو قاعدة جماهيرية واسعة.

وعلى اعتبار أنه أصبح من الفنانين المشهورين، منذ بدايته كان قدوة في ملابسه وأزيائه للكثير من الشباب الذين يحبّون ارتداء ملابس مثله، أو تنسيق إطلالاتهم لتصبح مشابهة لإطلالاته وخياراته في تنسيق الأزياء.

ولنساعدك، انتقينا من انستقرام عمرو دياب بعض الإطلالات الشبابية التي لفتت أنظارنا خاصة وأنها تناسب الشباب وبعيدة عن التكلف والإطلالات الفاخرة.

إطلالة مميزة اختار فيها تيشيرت أبيض

خيارات عمرو دياب من الإطلالات الشبابية



اذا كنت من محبّي الإطلالات البسيطة والمليئة بالحيوية فبالتأكيد ستنال إعجابك هذه الإطلالة المميزة التي اختارها عمرو دياب، وخاصة أن اللون الأبيض الطاغي عليها أضاف حيوية لهذه الإطلالة أكثر.

ننصحك بتنسيق هذا التيشيرت الأبيض مع سروال أبيض كما نسقه عمرو دياب أو سروال جينز لإطلالة حيوية أكثر.

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إطلالة باللون الأبيض بأسلوب عصري



في إطلالة مميزة ثانية، اختار عمرو دياب سروال جينز باللون الأسود من دون أي تطريزات أو ألوان أخرى نسق معه تيشيرت بسيط باللون الأبيض وارتدى معه قميص باللون الأسود مزين بتطريزات ناعمة باللون الأبيض مع حذاء رياضي ملفت للنظر.

إطلالة أنيقة وعصرية تناسب الشباب



واذا كنت من الذين يحبّون دمج الأسلوب العصري مع الأسلوب الكلاسيكي فبإمكانك أن تستوحي من إطلالات عمرو دياب أيضاً، خاصة تلك التي نسق فيها سروال باللون الأسود مع قميص أسود مزين بتطريزات باللون الأبيض، وجاء الحذاء بتصميم رسميّ أنيق.

أزياء شبابية من وحي ثنيان خالد

تنسيقات شبابية وعصرية من إبراهيم عبد الرحمن