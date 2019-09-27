بالفيديو.. "السيسي شريف".. أصغر مؤيد للرئيس يهتف تحيا مصر

في أول ظهور له خرج السيسي الصغير أول طفل يحمل اسم السيسي في 2014، حاملا علم مصر بيده، بصحبة والده، الذي حمل بيده بانر يجمع بين صورة السيسي الصغير والرئيس عبد الفتاح السيسي، في طريقهما للمنصة بمدينة نصر، للمشاركة في تظاهرات "حب مصر". Advertisements وبدأ السيسي الصغير يتجول بالقرب من المنصة مرددا عبارة "تحيا مصر ثلاث مرات"، ممسكا بصورة الرئيس عبد الفتاح السيس بيد واليد الأخرى تحمل علم مصر. وكان والد السيسي الصغير سماه بهذا الاسم تقديرا لرئيس الجمهورية وحبا فيه وامتنانا للدور العظيم، الذي بذله من أجل مصر.

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