درة تطل بـ "أزرق لامع" في حفل ختام مهرجان الجونة

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار، بإطلالتها، خلال ظهورها على "ريد كاربت" الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت درة بفستان لامع، يحمل اللون الأزرق الفاتح، والذي تميز بأنه مزين بالعديد من النقوش التي تجمع بين الأبيض و"الفيروزي" ودرجات مختلفة من الأزرق، كما أنه طويل ودون أكمام، ومزود بحزام فضي.

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بدء منذ قليل، توافد الفنانين وصناع السينما، على "ريد كاربت" الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن أبرز الحضور حتى الآن، انتشال التميمي، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، والممثلة وملكة جمال مصر سابقا هبة السيسي، والفنان خالد الصاوي وزوجته.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى مساء اليوم.

وشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، بالإضافة إلى عرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.