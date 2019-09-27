دينا الشربيني للمصورين في مهرجان الجونة: "إوعو تبهدلوني زي السنة اللي فاتت"

تألقت الفنانة دينا الشربيني، على السجادة الحمراء، بختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت "الشربيني" بفستان "فوشيا" لامع وقصير، جاء بفتحة من البطن، "أوف شولدر" مع الشعر الكيرلي الملموم، كما اعتمدت على المكياج الخفيف، والإكسسوار البسيط.

ووجهت رسالة للمصورين: "هتبهدولني ولا لا.. ما بعرفش اتصور"، في إشارة منها لما للتنمر الذي تعرض له في الإطلالتين التي ظهرت بهما في حفل الافتتاح والختام، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وكانت "الشربيني" غابت عن حفل الافتتاح للمرة الأولى منذ بدء المهرجان في 2017.

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ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.