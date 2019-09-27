ذهاب وعودة.. إلهام شاهين تعود من لبنان لحضور حفل ختام مهرجان الجونة

بفستان من اللون الأبيض ذو أكمام طويلة شفافة، ظهرت الفنانة إلهام شاهين، على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وبذلك عادت إلهام شاهين من سفرها إلى لبنان، حتى تحضر حفل ختام المهرجان، حيث اتجهت إلى لبنان، لحضور العرض الخاص لفيلم "بالصدفة"، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية كارول سماحة.

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وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، قد شكرت الفنانة إلهام شاهين، لحضورها خصيصا حفل افتتاح فيلمها، "من كل قلبي بتشكرك حبيبتي إلهام، حضورك من مصر خصيصًا لتشاركينا الفرحة بافتتاح فيلم بالصدفة شرف إلنا".

ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.