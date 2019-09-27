بالصور.. الإطلالة الأولى لمي سليم على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة

بدأ توافد الفنانات على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الدورة الثالثة، لمهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت الفانة مي سليم على "الريد كارت" بفستان كاب سيلفر، واعتمدت على أقراط طويلة وحقيبة يد سيلفر.

وكانت "سليم" غابت عن حفل الافتتاح.

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وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.