حلا شيحة بلا أكمام وبسمة تختار القصير.. الإطلالات الأولى لختام مهرجان الجونة

بدأ توافد الفنانات على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الدورة الثالثة، لمهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت العديد من الفنانات بفساتين متنوعة ومختلفة، اخترن معظمهن الفساتين البسيطة، دون تكليف، أو تفاصيل كثيرة، معتمدات على الأقمشة السادة.

وتألقت الفنانة حلا شيحة، بفستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء قصير من الأمام، وطويل من الخلف، مع تسريحة شعر "ويفي" بسيطة.

واعتمدت الفنانة على حقيبة يد سوداء صغيرة، مع بعض الحُلي الذهبي.

ومن جانبها، ظهرت الفنانة بسمة، بفستان "بمبة" يشبه إطلالات الأميرات، جاء بأكمام مروحية، قصير من الأمام، وله اكستنشن طويل من الخلف.

كما اعتمدت على الشعر "الليس" المنسدل، وأقراط الألماسات، مع حذاء مفتوح وحقيبة سيلفر.

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وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان من قشر السمك، الملون واللامع، جاء بفتحة هوليود، التي كشفت ساقيها، مع فتحة من الخلف كشفت عن ظهرها.

واعتمدت الفنانة على الشعر القصير، على عكس الافتتاح، مع المكياج البسيط.

وظهرت الفنانة ريم مصطفى، بفستان أسود لامع "كب" مزود ببعض الفصوص اللامعة، زرقاء اللون، مع الشعر الأصفر المنسدل، والمكياج الصارخ.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.