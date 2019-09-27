فيديو.. بجسد رشيق.. حنان مطاوع في حفل ختام الجونة: "الرضاعة عدمتني العافية"

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، للفنانة حنان مطاوع، وهي مرتدية فستان حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.

وأطلت الفنانة حنان مطاوع بفستان طويل ذو لون برتقالي، وذيل طويل، ولم يحمل أي من الرسومات، من استايلست مريم الخولي.

وظهرت حنان مطاوع ذو جسد رشيق رغم وضعها لطفلتها أماليا، مع بداية الشهر الجاري، لكنها أوضحت بأنها تتبع نظاما غذائيا قاسيا، كما أن الرضاعة الطبيعية لها دور كبير في إنقاص الوزن.

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وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.