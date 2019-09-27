طريقة عمل بطاطس ودجز

البطاطس الودجز واحدة من الأصناف الجانبية التي يعشقها الكثيرون، وتقدم بنكهات مختلفة مع اللحوم والدجاج والمكرونات. وفيما يلي طريقة تحضير البطاطس ودجز في البيت بطريقة بسيطة. المقادير 7 ثمرات بطاطس صغيرة. ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة بابريكا. 1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر. Advertisements ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير تغسل ثمرات البطاطس جيدا بالقشر. تقطع البطاطس بالنصف ثم شرائح تخلط البهارات، والثوم، في طبق عميق. توضع قطع البطاطس، في البهارات وتقلب جيدا. ترص البطاطس ودجز، في صينية للفرن ويفضل على ورق زبد. تدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج وتقدم ساخنة.

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