بفستان مستوحى من رسومات ابنها.. علا رشدي بإطلالة جديدة في الجونة

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، مزين ببعض الرسومات البسيطة.

وعلقت "علا" على صورة الفستان، موضحة أنه الأقرب لقلبها، لأنه مستوحى من رسومات طفلها: "الفستان ده قريب جدا من قلبي عشان هو مستوحي من رسمة ابني رسمها بألوان مختلفة.. دوزي حبيبي".

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وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.