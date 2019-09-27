قبل ختام الجونة السينمائي.. فساتين وضعت فنانات المهرجان على "تريند" مواقع التواصل

دقائق تفصلنا عن الحفل الختامي، للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي بدأ، الخميس الماضي، وسط حشد كبير من النجوم والنجمات، في مصر والعالم العربي.

وشهدت السجادة الحمراء تألق العديد من النجمات بفساتين جذابة وأنيقة، في حين أثرن البعض الجدل بعدة إطلالات مثيرة جعلت أصحابها يتصدرن محركات البحث، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هن" فنانات أثرن الجدل بالافتتاح

كانت الفنانة رانيا يوسف، أبرز الفنانات اللاتي أثرن الجدل، حيث ارتدت فستانا زيتي اللون، طويل، مكشوف الصدر، به فتحة "هوليوود" كشفت عن ساقها.

غادة عادل

تصدرت الفنانة غادة عادل، محركات البحث، مؤخرًا، بعدما ظهرت في سادس أيام المهرجان، بفستان أزرق من الستان، متوسط الطول، ضيق، "أوف شولدر"، كما ظهرت بفتحة صدر واسعة، كشفت عن جسدها.

نيكول سابا

أطلت الفنانة نيكول سابا بفستان فضي لامع، تميَّز بكثرة فتحاته، حيث كان به فتحة من جهة الصدر، مع فتحة "هوليوود" الشهيرة التي كشفت عن ساقها.

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هدى المفتي

ارتدت أيضًا الفنانة المصرية الشابة هدى المفتي، فستانًا تميَّز بكثرة فتحاته.

حيث ظهرت بفستان متعدد الألوان يغلب عليه اللون الأبيض، به فتحة "هوليوود" من الأمام كشفت عن ساقيها، مع فتحة من البطن، كما كان بدون أكتاف.

علا رشدي

ارتدت الفنانة علا رشدي أيضًا فستانًا مكشوفًا في افتتاحية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

حيث ظهرت رشدي بفستان أحمر اللون، من التل والستان، بلا أكتاف ومفتوح من جهة الصدر، وبه فتحة "هوليوود" التي كشفت عن ساقها.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.