محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد
تألقت الفنانة داليا البحيري في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان باللون الفضي اللامع، بصيحة الكم الواحد المنفوش، وفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت حذام باللون الأحمر عند منطقة الخصر.
وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية مكونة من عقد مرصع بالأحجار باللون الماروني، وسوار وأقراط من دار مجوهرات إيرام.
واختارت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل من الخلف بلمسات مصفف الشعر محمد الصغير، واعتمدت مكياج قوي بتوقيع محمود رشاد.
ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الماروني المتداخل مع الأسود، وارتدت حذاء عالي الكعب.
ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.
كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تتألق بالفضي في ختام مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.