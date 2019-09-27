هذه هي صاحبة أولى إطلالات حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تألقت الإعلامية بوسي شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان باييت باللون الأخضر للامع دون أكمام، بصيحة الكتف الواحد الرفيع، واتسم بفتحة عند منطقة الخصر، وتميز الفستان من الأسفل بقصة الطيات والكشاكش الطويلة.

وأكملت الإطلالة باعتماد تصفيفة الشعر الويفي الواسع المنسدل على الجانبين، ومكياج قوي برسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاه الصارخ.

ويسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على نسخته الثالثة مساء اليوم الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلما من 40 دولة.