روزالين البيه ترتدي فستانا مصمم من 800 كيس بلاستيك في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة روزالين البيه مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفستان قصير باللون الأبيض مصنوع بالكامل علي هيئة ريش، بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

ونسقت مع الإطلالة حذاء ذو كعب عال باللون النيود، وحقيبة كلاسيكية صغيرة باللون الأبيض مزينة بإكسسوارات سوداء، واختارت تصفيفة الشعر الويفي الواسع المنسدل.

Advertisements

وكشفت عبر حسابها على فيس بوك أن الفستان الذي ارتدته مصنوع بالكامل من شنط البلاستيك: "كوچاك ستوديو صمم الفستان ده مع ابفيوز، وستات لاجئات من مؤسسة نيلفرات (تبع الـUNHCR) اشتغلوا لمدة شهرين ‏في صناعة كل ريشة من حوالي 800 شنطة بلاستيك"‏.

ولم تكن المرة الأولي التي تعتمد فيها فنانة تصميم معاد تدويره إذ ظهرت العام الماضي الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن، بإطلالة غريبة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2018، وارتدت فستانا مصنعا من أكياس بلاستيكية.

ونشرت الفنانة سارة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها، "سعيدة بأنها ترتدي 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرها، وأنها تشارك في مشروع للحفاظ على البيئة".