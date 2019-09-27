هيفاء وياسمين صبري و كايلي بنفس الفستان.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لفتت النجمة هيفاء وهبي الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت اهتمام خبراء الموضة والأزياء بأحدث صورها من مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2019، وتم تصنيفها ضمن الأكثر أناقة وجاذبية.

وارتدت هيفاء وهبي فستان أوف وايت لامع، حمل توقيع dejavu، تميز بقصة trumpet الذي يأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى الأسفل.

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وجاء فستان هيفاء وهبي مشابهًا إلى حد كبير لفستان كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي و عارضة الأزياء.

ونشرت كايلي مؤخراً على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعض الصور الخاصة باحتفالها بعيد الميلاد لهذا العام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة، تكونت من فستان أوف وايت لامع، حملت توقيع يوسف الجسمي "جيسميكو".

كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان مشابهًا شبيهاً أيضًا بالذي ارتدته كايلي وهيفاء لكن جاء باللون الذهبي، واختارته العام الماضي لتطل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، ولكن باللون الأصفر و القصة مقفولة قليلا عند منطقة الصدر عما ظهرت به جينير، وكذلك فتحة الرِجل.