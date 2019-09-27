صور.. ولية أمر تشكو مدير مدرسة تجريبي لـ"تعليم الدقهلية": "تنمرت بابني عشان شعره كيرلي"

قدمت يارا إبراهيم، ولية أمر تلميذ في مدرسة تجريبية بالمنصورة، بشكوى تحمل رقم 435 لعام 2019، إلى علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، تتهم مديرة مدرسة ناصر التجريبية بـ "التنمر" ضد ابنها، 11 عاما، ومنعه من دخول المدرسة، بسبب طول شعره.

حصل "هن" على نص الشكوى من صاحبتها، والتي روت تفاصيل ما حدث مع ابنها، قائلة، "ابني رجع من المدرسة يوم الثلاثاء الماضي بيعيط بعد ما مدرسة حصة الألعاب قالت له لازم تقص شعرك علشان تبقى راجل يا إما هتروح للمديرة مع العلم إن شعره مش طويل".

انهار الطفل باكيًا بعد منعه من دخول المدرسة اليوم التالي، وتساءلت الأم: "إيه علاقة شعر ابني بالعملية التعليمية اعتقد إن ده تنمر بطفل كل المدرسين بيشكروا في أخلاقه؟".

Advertisements

كانت كلمات المديرة صادمة للأم: "لما قابلت المديرة قالت لي ده قراري وهمنع ابنك بكرة من دخول المدرسة لو مقصش شعره وده اللي عندي".