السيدات قادمات من كل المحافظات لدعم البلاد.. أم أحمد من المنصة: "مش عايزين ثورات تاني"

لعبت المرأة المصرية دورا كبيرا في مظاهرة تأييد ودعم القيادة السياسية واستقرار البلاد أمام المنصة في مدينة نصر.

وتواجدت السيدات من مختلف المحافظات وجميع الفئات العمرية، مؤكدين، "جينا من الفيوم والغربية وأسيوط لندعم بلادنا"، وعلى عادتها السيدة المصرية كانت في الصفوف الأولى، تقول بثينه أحمد: "أنا بحب بلدي وحريصة على دعمها واستقرارها ولما تناديني لازم أكون موجودة لدعم جيشنا ورئيسنا".

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"مش عايزين ثورات تاني.. كفايانا خراب.. كنا بنموت من الرعب على أطفالنا وولادنا لما الشارع ما كنش مستقر.. دلوقتي ربنا أنعم علينا بأمن وأمان واستقرار"، بهذه العبارات أوضحت أم أحمد القادمة من المنصورة سبب تواجدها في التظاهرات الداعمة للرئيس في مدينة نصر.