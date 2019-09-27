أناقة وفخامة.. كيف ظهر نجوم الفن في مهرجان الجونة؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

لا تسعى نجمات الفن فقط للظهور بأبهى حُلة وإطلالة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، بل بات نجوم الفن هم أيضًا يلفتون الانتباه بإطلالاتهم.

وتعددت أشكال إطلالات الفنانين؛ فظهر بعضهم بإطلالة أنيقة وجذابة بينما فضل آخرون الخروج عن المألوف، من بينهم محمد فراج، وآسير ياسين، وخالد الصاوي، وسيد رجب، وحسن الرداد، وأحمد داوود، ومينا مسعود، وشريف رمزي. إلى جانب محمد رمضان، وعمرو يوسف، ومدحت صالح، وتامر حبيب، وأحمد الفيشاوي، وشريف منير، وأكرم حسني.

يرصد لكم الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز أنواع وأشكال بدل النجوم بمهرجان الجونة السينمائي.

- البدل الرجالي الكاروهات - Check Suit

اعتمد أغلب النجوم خلال فاعليات الجونة على البدل الكاروهات. كانت اختيار موفق لهم لأنها تتمتع بأناقة عالية تناسب أجواء الجونة، مثل الفنان أحمد داوود.

كما تناسب الإطلالات النهارية مثل مقابلات العمل الرسمية أو حفلات الزفاف الصباحية الأوبن إير، أو السمي فورمل، ويمكن ارتدائها مع قميص أو تيشرت و في الشتاء على بلوفر.

- البدلة البيج

لاحظنا أيضاً ظهور عدد من النجوم بالبدل البيج أو التي تتخذ درجات اللون البني الفاتح، مثل الفنان تامر حبيب.

واعتمدوها بتصميم Summer Suit أي الصيفية، وبسبب لونها المميز فهي لا يناسبها سوى الأحذية الكلاسيك ذات اللون البني الداكن لإطلالة أنيقة وعصرية.

- بدلة ذات الزرار الواحد - One Button suit

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واختار أغلب نجوم الجونة بدلة ذات زرار واحد، لأنها تعتبر من أكثر الموديلات انتشارا، مثل الفنان محمد محمد رمضان.

فإذا كنت تفكر في اعتمادها، فهي تناسب أكثر أصحاب الجسم النحيف، ويفضل ارتداء هذا النوع في الخروجات المسائية.

- البدلة السليم ذات الزرارين (Two Button Suit silm Style )

من الموديلات القديمة الكلاسيكية التي ظهرت بكثرة على ريد كاربت الجونة، إذ اعتمادها الفنان أكرم حسني. تعتبر تلك البدلة اختيار موفق لأنها تناسب المناسبات الليلة والصباحية.

- التوكسيدو

ظهر عدد من النجوم ببدلة ذات التصميم التوكسيدو، مثل النجم محمد فراج. ويتوفر هذا الموديل في الأسواق بتصميين، الأول صف واحد من الزراير، وهو النوع الكلاسيكي، أما النوع الثاني بصفين من الزراير.

- البدل الرجالي - Dark Double-Breasted Suit

بدل الـ Dark Double-Breasted Suit، كانت اختيار عدد من النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

هي بدل تحتوي على 6 زراير وتغلق أحد الأطراف على الطرف الآخر، ويعتبر هذا الموديل من أكثر الأنواع التي تمنح الرجل إطلالة كلاسيكية، لكن يفضل عند اعتمادها اختيار الألوان الداكنة منها، مثل اللون الكحلي والرمادي الداكن والأسود. وتناسب حفلات الزفاف والحفلات المسائية الرسمية.

- البدلة بلون الأبيض العاجي

كان للبدلة البيضاء حضور لافت جدا بمهرجان الجونة، إذ اعتمدها كثير من الفنانين خاصة باليوم الأول خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، من بينهم الفنان شريف رمزي.