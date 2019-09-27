إطلالات متشابهة وأخرى غير تقليدية.. كيف ظهرت الفنانات في مهرجان الجونة؟

ساعات قليلة ويبدأ الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وطيلة أيام المهرجان الدولي حرصت الفنانات على التألق ووضع لمساتهن الخاصة للظهور على السجادة الحمراء بمظهر أنيق وجذاب.

وظهرت بعض الفنانات بإطلالات لفتت أنظار جمهور السوشيال ميديا، بينما اشتركت بعض الفنانات في ستايل مقارب وصل لحد التشابه.

"الريش" تصدر إطلالات الفنانات

تصدر الريش لمسات بعض الفنانات اللاتي ظهرن على السجادة الحمراء، فكانت أولهن الفنانة منى زكي، التي ارتدت فستان أبيض منفوش، تميز بأنه شفاف كشف عن أجزاء من جسدها، ومزود بالريش الأبيض، من الجهة العلوية، ومن الأسفل.

وأطلت الفنانة أمينة خليل وهي مرتدية فستان ذو درجة فاتحة من اللون "الروز"، مزود بذيل طويل من الريش.

وكذلك أيضًا الفنانة اللبنانية نور، التي ارتدت فستان من اللون الفضي اللامع، مزود بريش حول منطقة الصدر وذيل الفستان.

وخلال إحدى فعاليات المهرجان، ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان أسود طويل، وزين الريش الجزء السفلي منه.

فساتين خارج المألوف

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اختارت بعض الفنانات الظهور بطريقة غير تقليدية، منهن الفنانة روزالين البيه، التي ظهرت بفستان من الريش الأبيض، لكنه مصنوع بالكامل من شنط البلاستيك.

وأوضحت "روزالين" عبر حسابها على فيس بوك: "كوچاك ستوديو صمم الفستان ده مع أبفيوز، وستات لاجئات من مؤسسة نيلفرات (تبع الـUNHCR) اشتغلوا لمدة شهرين ‏في صناعة كل ريشة من حوالي 800 شنطة بلاستيك"‏.

فيما ارتدت الفنانة أمينة خليل، فستان والدتها، بإحدى ليالي المهرجان، وأعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بأن الفستان لـ"آل خليل": "3 أجيال من آل خليل.. أنا وماما وزينة لابسين نفس الفستان.. سيبكم بقى من فساتين الجونة، ده اللي يكسب، أحلى فستان في حياتي كلها.. بحبكم أوي يا أغلى 2 في عمري".

فنانات سخروا من إطلالاتهن

السخرية.. كان نهج اتبعته بعض الفنانات اللاتي علقن على أزيائهن، وكانت علا رشدي أولى من فعلت ذلك، وذلك حينما نشرت صورتها وهي مرتدية الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح المهرجان، وبجانبها صورة تشبه "إيموشن" الراقصة" الشهير عبر تطبيق "واتساب"، ما دفعها للتعليق بسخرية "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده".

وأيضًا الفنانة ريهام عبدالغفور، التي نشرت صورتها وهي مرتدية فستان أزرق مزين بطبقات من الريش، فوضع الجمهور صورتها بجوار مغسلة السيارات، فردت عليهم بتعليق: "أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت آلة غسيل سيارات".

ولم تبتعد الفنانة بشرى عن السخرية من إطلالتها، إذ ظهرت بفستان من لون الباستيل الأخضر، بدون أكمام، بقصة الكورسية من الأعلى، وتنورة واسعة من التول ذات الطيات المتعددة والمزين بالكشاكش، فربط متابعوها بين شكل الفستان و"الخس"، فنشرت صورتها معلقة عليها: "أنا قلبي قلب خساية عادي، سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك، أحلى من الثقة بالنفس مفيش".