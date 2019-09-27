"النوم والفطار".. عادات يومية تساعد في انقاص الوزن بعد الـ40

تساعد بعض العادات اليومية على انقاص الوزن الزائد والتخلص من دهون الجسم، وخاصة بعد سن الـ 40، دون اللجوء إلى نظام رجيم قاسي يؤثر على الصحة.

ومن تلك العادات التي تساعد على خسارة الوزن كما ذكرها موقع "سبوتينك"، نقلا عن خبراء.

الحصول على قسط كاف من النوم

يجب الحرص على النوم 7 ساعات على الأقل في اليوم، والابتعاد عن التعرض لضوء الهاتف قبل النوم، حيث تساهم قلة النوم في زيادة الوزن.

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تناول وجبة الإفطار

الابتعاد عن تناول وجبة الإفطار يسبب الشعور بالجوع على مدار اليوم وبالتالي تناول كميات أكبر من الأطعمة.

عدم التخلي عن الأطعمة الدهنية

عدم التخلي عن الأطعمة الدهنية، مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور غير المملحة وزيت الزيتون على الطعام.

شرب كثير من الماء

يساعد الماء في تخليص الجسم من السموم التي تعيق عملية حرق الدهون.

التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة على حرق دهون الجسم.