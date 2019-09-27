شاهد عرض أزياء "Dior" في أسبوع الموضة بباريس لربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

وسط الأشجار والأجواء الطبيعية قدمت دار الأزياء العالمية "dior" مجموعتها الجديد ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2020.

واستوحت "ماريا جراتسيا كيوري" مصممة الأزياء الإبداعية لدار الأزياء ديور الإلهام من الصور الأرشيفية لكاثرين ديور، شقيقة "كريستيان ديور"، التي كانت تعمل بستانية، إذ ظهرت صور لها وهي محاطة بالأزهار في حديقتها، ويهدف العرض إلي المحافظة على البيئة وحماية الأشجار والنباتات الطبيعية.

وتنوعت المجموعة بين البدل المصنوعة من قماش الرافيا والكتان الناعم، والفساتين بقصتها المختلفة، والقطع المزينة برسوم الأزهار والتطريزات، والبناطيل الفضفاضة، والقطع المصنوعة من القش.

وطغت علي المجموعة نقشات الأشجار والنباتات ونسقت القطع مع الأحذية المسطحة المريحة والقبعات والأحزمة الرفيعة، واستخدمت الألوان الدخانية الهادئة والحيوية، ولم تتخلى عن الأسود والأبيض والبيج والقمصان ذات اللون الأزرق.