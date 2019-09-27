على طريقة جيل الثمانينات.. نجوم ارتدوا "المشجر" آخرهم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

عادت موضة "القمصان المُشجرة" من الثمانينيات للواجهة مجددًا على منصات دور الأزياء العالمية، وظهر بها بعض نجوم الفن آخرهم النجم محمد رمضان بعد أن لفت أنظار متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "الإنستجرام".

وظهر رمضان بقميص "مشجر" على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وتميزت ألوانه بدرجات الباستيل الممزوج بألوان قوس قزح، ونسق معه شورت أبيض اللون، ونظارة شمسية صفراء، وانتعل حذاء بنقشة جلد الأفعى.

ومن الفنانين الذين يُعرف عنهم اعتماد هذه الموضة، الفنان عمرو دياب، فهو رمز لموضة الـ"مشجر" منذ التسعينيات، إضافة إلى أسلوبه المُتجدد فيها، فهو يسعى دائماً لإثبات أن الموضة تسير في اتجاه الماضي، إذ ظل يظهر بالقمصان المشجرة منذ أكثر من 30 عامًا حتى يومنا هذا.

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ولم تتوقف تلك الصيحة عند هؤلاء النجوم فحسب، بل اعتمدها آخرين، مثل الفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي ارتدى قميصًا مشجرًا على غلاف ألبومه "مهر الزينة" عام 1993 أي منذ حوالي 26عامًا.

كما نشر الفنان أحمد الفيشاوي مؤخراً صور على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يرتدي بدلة بلون الأخضر الزيتي، ونسق معها قميص مشجر كحلي اللون مزين بنقوش أوراق الشجر الصفراء، وجاء ذلك على هامش استضافته في إحدى حلقات البرامج التلفزيونية.

كما تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي سابقاً صورة للفنان كاظم الساهر، ظهر بها وهو يرتدي قميصا مشجرا جمع بين الفوشيا والأحمر، تميز بمطبوعات الرسوم الهندسية، ونسق معه بنطلون أزرق داكن اللون.

وارتدى أيضا الفنان حسن حسني قميصا مشجرا بالألوان الربيعية المبهجة خلال تجسيده شخصية في أحد الأدوار بفيلم الباشا تلميذ. كذلك ظهر الفنان إيهاب توفيق وهشام عباس خلال فترة التسعينيات في أكثر من صورة، وهما يرتديان القمصان المشجرة. (طالع الألبوم بالأعلى)