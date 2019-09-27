طرق فعّالة لإزالة طلاء أظافر الجليتر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تستمر موضة طلاء أظافر الجليتر لهذا الموسم وتتنوّع بين داكنة وزاهية، وتدخل عليها النقوشات لتزيدها رونقاً، ولكن الصعوبة تكمن في إزالة هذا الطلاء، إذ تعاني النساء عادة عند إزالته نظرا لثبوته على الأظافر، ما يجعلهنّ يترددن عند وصعه.

سنقدم لك في ما يلي طريقتين للحصول على أظافر خالية من الجليتر دون تضييع الوقت لمحاولة إزالته بالطريقة العادية.

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الطريقة الأولى لإزالة طلاء أظافر الجليتر

إزالة طلاء أظافر الجليتر

كل ما تحتاجينه في هذه الطريقة هو القطن والأسيتون و ورق الألومنيوم

- بللي الكرات القطنية بمزيل الطلاء ثم غطي بها أظافرك واحدا تلو الأخر.

- قصي ورق الألومنيوم إلى قصاصات صغيرة ثم استخدميها في لف كل ظفر لتثبيت القطن.

- اتركيه على أظافرك لدقائق قليلة ثم انزعي ورق الألومنيوم وامسحي الزوائد بمزيل طلاء الأظافر.

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الطريقة الثانية لإزالة طلاء أظافر الجليتر

طلاء أظافر الجليتر



- ضعي القليل من الزيت على البشرة والمنطقة المحيطة بالأظافر.

- ضعي يديك في وعاء من الأسيتون، واحرصي على أن تغرق أظافرك بأكملها داخل الوعاء.

- بعد 5-6 دقائق، ستلحظين كيف أن الطلاء قد سال وغرق في الوعاء. ارفعي يديك من الوعاء، ثم استخدمي قطنة من الأسيتون لإزالة وتنظيف البقع الجانبية القليلة المتبقية.

- بعد هذه الخطوة، دلّكي بشرتك بالزيوت التي من من شأنها حماية البشرة وتحسين نمو الأظافر.

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