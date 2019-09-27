تسريحات شعر سهلة للمدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تسريحات شعر للمدرسة بأساليب متنوعة، تناسب أجواء المدرسة، سواء كان الشعر طويلاً أو حتى قصيراً أو حتى متوسط الطول. فمن تسريحات شعر الضفائر الى تسريحات شعر مرفوعة بأسلوب ناعم وصولاً الى تسريحات شعر مزينة برباطات شعر تناسب الأجواء المدرسية، اختارها لك "الخليج 365.نت" لإطلالة شابة تتسم بالبساطة، وذلك من خلال عرض ألبوماً كاملاً يحتوي على تسريحات شعر للمدرسة.

موديلات تسريحات شعر للمدرسة

تسريحات شعر الضفيرة للمدرسة

تسريحة الضفيرة للمدرسة

تعد تسريحات الضفائر من أكثر تسريحات الشعر التي تلائم طالبات المدارس؛ إذ تضفي شكلاً أنيقاً ومرتباً، وتعتبر مناسبة جداً كتسريحة شعر للمدرسة.



طريقة عمل الضفيرة الفرنسية:

خذي الجزء الأمامي من الشعر، وفرقية لثلاث خصل. ثم قومي بتضفيرها بالطريقة المعتادة .

أمسكي الخصلات الثلاث كل على حدة بإستخدام يدك اليسرى .

امسكي الخصلة بيدك اليمين وضميها على الخصلة اليمين .

خذى الخصلة اليمني لتكون فى المنتصف، وخصلة المنتصف تكون فى اليمين.

باستخدام يدك اليمنى امسكي الخصل لتكون متفرقة كما فعلنا فى المرة الأولى .

خذي خصلة بيدك اليسرى وضميها على الخصلة بأقصى اليسار .

ثم خذى الخصلة اليسرى للمنتصف والتي بالمنتصف تكون فى اليسار، مع الحرص على أن جميع خصل الشعر مشدودة.

ثم أكملى مع باقي الشعر لكي تحصلي فى النهاية على ضفيرة فرنسية، مشدودة مع ضرورة ربطها برباط مطاطي فى النهاية لضمان عدم تفككها.



تسريحة شعر الكعكتين للمدرسة

تسريحة الكعكتين المرفوعيتن تناسب أجواء المدرسة



تسريحة الشعر الكعكتين المرفوعتين، تعتبر من تسريحات الشعر اللافتة والناعمة، فهي تضفي على إطلالة الفتاة الحيوية وتناسب أجواء المدرسة، لا سيما الأجواء الحارة. وللحصول على هذه التسريحة السهلة التطبيق، عليك اتباع الخطوات الآتية:

افرقي شعرك من الوسط حتى نهاية الشعر الخلفي.

قسمي شعرك الى قسمين متساويين.

لفّي القسم الأول على شكل كعكة مرفوعة الى أعلى الرأس.

لفّي القسم الثاني من الشعر على غرار الخطوة السابقة.

زينّي الكعكة بشرائط حريرية بألوان تتلاءم مع الزي المدرسي.





تسريحات للشعر القصير تناسب المدرسة

تسريحة شعر ناعمة للمدرسة



سواء كانت قصة شعر ابنتك بيكسي، أي قصير جداً أو قصة البوب، يمكنك الاستعانة باكسسوارات شعر وبأساليب متنوعة تناسب عمرها وتلائم أجواء المدرسة، اعتمدي لشعر ابنتك القصير تسريحات للمدرسة بسيطة وسهلة تمنحها إطلالات متجدّدة كلّ يوم، ستحبّها دون شك، كالبوندانات الرفيعة والعريضة لتزيين الشعر القصير.





تسريحات شعر الفيونكة للمدرسة

تسريحات شعر للمدرسة



تعتبر تسريحة الشعر "الفيونكة" من أسهل تسريحات الشعر اليومية والتي تناسب أجواء المدرسة.



خطوات عمل تسريحة الفيونكة

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قومي بتسريح الشعر جيداً حتى يكون انسيابي ومفرود وبعد ذلك اقسمي الشعر إلى نصفين وإبدائي بثني النصف الأول إلى داخل الرأس والنصف الأخر بنفس الطريقة حتى يصبح الشعر على شكل الفيونكة المقفولة.

ضعي بعض الإكسسوار التي تزين شعر ابنتك.



تسريحة شعر ذيل الحصان للمدرسة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة للمدرسة

تسريحة شعر ذيل الحصان، تتميز بسهولة تطبيقها وهي تناسب الفتيات ذوات الشعر الطويل أو المتوسط الطول، وأيضاً تلائم جداً أجواء المدرسة.

وللحصول على تسريحة ذيل الحصان، طبقي الخطوات الآتية:

سرحي الشعر جيدا ليصبح مالس.

اسحبي شعرك الى الوراء مع الحرص على شدّه جيداً.

اربطي الشعر باستخدام رباط مطاطي.

يمكنك تزيين تسريحة ذيل الحصان بشريط حريري يتناسب مع الزي المدرسي.



شاهدي الصور المتنوّعة واختاري منها تسريحات شعر مبتكرة ومتجدّدة تصففين بها خصلات شعر ابنتك بأساليب متنوعة لتنعم بإطلالة موفقة تناسب أجواء المدرسة.

موديلات تسريحات شعر للمدرسة

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