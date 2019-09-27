صور.. درة تسترد الجدل بفساتينها.. ومتابعوها: اتبخري

شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت درة فستان منقوشًا بزهرة عباد الشمس، واعتمدت على المكياج البسيط، نالت الصورة إعجاب متابعيها ومن ضمن التعليقات: "أنا عايزة الفستان ده يا درة، حسيتك لابسة زجاجة زيت عباد الشمس بس الفستان حلو، بخري نفسك".

واختارت درة فستان صيفي تماما بعيدا عن الفساتين الكلاسيكية التي حرصت على ارتدائها منذ بداية المهرجان.

الدوبل كلوش يليق بـ درة

وتنوعت فساتين درة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، أحدها كان "دوبل كلوش فوشيا".

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درة بالأسود والريش

الفستان الآخر الذي ارتدته درة، كان أسود لامع طويل بدون أكتاف أو أكمام، وزينه الريش من على الكتف الشمال، كما اتسم بفتحة "هوليوود" الشهيرة.

درة بجامب سوت

كما تألقت الفنانة التونسية بجامب سوت أسود من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد الذي يقدمه ضمن مجموعة خريف 2019.

درة بفستان مطرز

كما خطفت درة أنظار الحضور، بفستانها المنفوش، ذات التطريزات البارزة والملونة.

مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم.